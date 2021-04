Open Day del Cercal nel distretto della scarpa di San Mauro Pascoli (Di domenica 25 aprile 2021) Il Cercal, scuola internazionale di calzature di San Mauro Pascoli, apre le porte agli studenti. Lo fa in maniera virtuale con un Open Day in programma giovedì alle 15 in modalità digitale. Un ... Leggi su cesenatoday (Di domenica 25 aprile 2021) Il, scuola internazionale di calzature di San, apre le porte agli studenti. Lo fa in maniera virtuale con unDay in programma giovedì alle 15 in modalità digitale. Un ...

Advertising

webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: #24aprile #Oggi a partire dalle 11 Open Day virtuale della Scuola Navale Militare F. Morosini Tour virtuale attraverso gli s… - iannetts70 : Sarà sicuramente colpa di noi cittadini. Sicuramente!?? Vaccini, non c’è la svolta: Abruzzo un mese di ritardo sulla… - erne6769 : RT @blogsicilia: #notizie #sicilia Vaccini Covid19, open day per gli over 80, alla Casa del Sole torna il drive in - - infoitsalute : 'Disguidi nell'accettazione'. Asl: 'Oggi open day over 60, stiamo cercando di evitare assembramenti' - bizcommunityit : La Rai con il MUR: un Open Day per la Giornata delle Donne nell'ICT - RAI #ICT -