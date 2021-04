Milan | Albertini | “Kessie mi piace da sempre | anche quando lo criticavano”

Advertising

notizie_milan : Albertini: “Kessie è fondamentale per il Milan” - Milan1899_7 : Albertini su #Kessie: 'Mi piace da sempre, anche quando veniva criticato' #Milan - Aquila6811 : RT @Solo_La_Lazio: ??? #Albertini non ha dubbi: ??? 'Tra #Kessiè e #Milinkovic scelgo il secondo' ?? Leggi qui ?? - sportli26181512 : Albertini su Kessie: 'Mi piace da sempre, anche quando veniva criticato': Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,… - notizie_milan : Albertini, elogio a Pioli: “Allenatore moderno, gioca un calcio propositivo” -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Albertini

Demetriopresenta Lazio -da doppio ex: ecco le dichiarazioni dell'ex centrocampista sulla sfida Demetrio, intervistato da La Gazzetta dello Sport, parla di Lazio -. Le sue ...Commenta per primo Demetrio, in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport , si è soffermato anche sulle ultime vicende di casa; 'Non sono dentro al, per cui non so che problemi possono essere sorti. ...MILANO - Domani sera Lazio eMilan,reduci dalle sconfitte nel turno infrasettimanale contro Napoli e Sassuolo, chiuderanno la trentatreesima giornata di campionato, con un super posticipo in programma ...Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Demetrio Albertini, tra le altre cose, ha parlato anche di Milinkovic-Savic e Kessie, avversari domani nel big match tra Lazio e Milan: ...