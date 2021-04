Migranti, Papa: “Ennesima tragedia in mare, momento della vergogna” (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vi confesso che sono molto addolorato per una tragedia che si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130 Migranti sono morti in mare: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato. Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa Ennesima tragedia. E' il momento della vergogna, preghiamo per loro e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un'altra parte”. Queste le parole di Papa Francesco in occasione dell'Angelus.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Vi confesso che sono molto addolorato per unache si è consumata nei giorni scorsi nel Mediterraneo: 130sono morti in: sono persone, sono vite umane che per giorni interi hanno implorato invano aiuto, un aiuto che non è arrivato. Fratelli e sorelle, interroghiamoci tutti su questa. E' il, preghiamo per loro e per tanti che continuano a morire in questi drammatici viaggi. Preghiamo per coloro che possono aiutare ma preferiscono guardare da un'altra parte”. Queste le parole diFrancesco in occasione dell'Angelus.(ITALPRESS).

Advertising

fattoquotidiano : Papa Francesco sui migranti morti in mare: “È il momento della vergogna. Hanno implorato aiuto per due giorni, non… - RaiNews : Il #Papa: '#Migranti morti in mare, è l'ora della vergogna'. Ai nuovi preti: 'State lontani dai soldi, siate poveri' - Corriere : L’accusa del Papa per i 130 migranti morti in mare: «È il momento della vergogna» - giovannitrivel3 : RT @Anna302478978: Papa, migranti morti in mare 'è il momento della vergogna' A chi sono rivolte queste parole ? La Vergogna è da indirizza… - rita68455390 : RT @OIMItalia: Papa, migranti morti in mare 'è il momento della vergogna' -