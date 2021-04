M5S | D' Incà | ' cambiamento con coraggio | altro momento crescita | Grillo figura chiave'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 25 aprile 2021) Roma, 25 apr. (Adnkronos) - “Come M5S abbiamo fatto parte degli ultimi tre governi del nostro Paese, abbiamo sempre messo al centro l'interesse dei nostri concittadini e affrontato le difficoltà di una pandemia con il governo Conte 2. Ringrazio il presidente Conte per il grande lavoro svolto in quei mesi difficili. Attraverso il suo lavoro abbiamo ottenuto i soldi del Recovery Plan. Oggi affrontiamo unnel M5S, lo affronteremo cone con forza, è undi". Lo ha affermato Federico d', ministro per i Rapporti con il Parlamento, ospite di 'Agenda' su Sky Tg 24. "Lo affrontiamo -ha aggiunto- con l'aiuto, il coordinamento, le indicazioni che avremo nelle prossime giornate attraverso momenti di assemblea, poi vogliamo ripartire ancora più forti, ...