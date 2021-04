Lungomare | la disperazione sotto agli occhi che però nessuno vede

Leggi su anteprima24

(Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Nello stesso spazio, nello stesso tempo: mondi convivono, si guardano, non si toccano. Il paradosso si è potuto percepire in tarda mattinata di una assolata domenica, a. Nell’area di Santa Teresa il corso d’acqua simil-scolo inserisce un proprio, originale tocco di giallino-verdastro nel blu del mare. Alla sinistra dell’argine in cemento ci sono i bambini a giocare con la prima sabbia dell’anno; più in là qualcuno si spoglia e prende il sole su un telo. A dieci metri di distanza, sul murone destro, un clochard s’immerge nel sacco a pelo frapposto come scudosguardi, come barriera ai giudizi. Sopra, su solarium e, migliaia di salernitani seduti e a passeggio. Quasi tutti non vedono né i colori, né la. ...