LIVE Liegi-Bastogne-Liegi femminile in DIRETTA | ci prova Fisher-Black!

(Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.31 Il vantaggio dell’australiana si aggira intorno ai 20 secondi, il gruppo controlla in maniera abbastanza serena. 11.28 Meno di cinquanta chilometri alla conclusione: sull’ultimo strappo hato a sganciarsi dal plotone Niamh-Black, determinante alla Freccia Vallone nel lavoro che ha portato al successo Anna Van der Breggen. 11.25 In questaverrà ricordata anche Silvia Piccini, tragicamente scomparsa ieri all’età di 17 anni dopo essere stata travolta da un’auto. 11.21 60 chilometri alla conclusione: sono state raggiunte Faber e Zanardi. Adesso la corsa è comandata da sette atlete: 60 km 7? coureuses ont désormais pris les devants : 7? riders now took the ...