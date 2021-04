LIVE Liegi-Bastogne-Liegi 2021 in DIRETTA: situazione cristallizzata, la fuga con 6’20” di margine (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA Liegi-Bastogne-Liegi FEMMINILE 14.13 I sette fuggitivi continuano ad andare d’amore e d’accordo. 14.10 Fra una quindicina di chilometri la corsa inizierà a fare sul serio: arriva la Cote de Mont-Le-Soie, primo di quattro tratti di salita in fila. 14.07 Alcune immagini della corsa: 130 km 7? hommes en tête : 7? riders in the lead: @huys laurensMathijs Paasschens@LoicVliegen@rotalorenzo95Sergei Chernetskii@TMarczynski@AaronVanPoucke#LBL pic.twitter.com/fcc5qZlt9N — Liège-Bastogne-Liège (@LiegeBastogneL) April 25, 2021 14.04 Ora il plotone torna a rallentare leggermente. Mancano più di 110 chilometri al traguardo, è ... Leggi su oasport (Di domenica 25 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLAFEMMINILE 14.13 I sette fuggitivi continuano ad andare d’amore e d’accordo. 14.10 Fra una quindicina di chilometri la corsa inizierà a fare sul serio: arriva la Cote de Mont-Le-Soie, primo di quattro tratti di salita in fila. 14.07 Alcune immagini della corsa: 130 km 7? hommes en tête : 7? riders in the lead: @huys laurensMathijs Paasschens@LoicVliegen@rotalorenzo95Sergei Chernetskii@TMarczynski@AaronVanPoucke#LBL pic.twitter.com/fcc5qZlt9N — Liège--Liège (@LiegeL) April 25,14.04 Ora il plotone torna a rallentare leggermente. Mancano più di 110 chilometri al traguardo, è ...

