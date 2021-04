Liegi-Bastogne-Liegi 2021 | Primoz Roglic | “Non avevo le gambe per seguire i migliori”

(Di domenica 25 aprile 2021) Era, assieme a Julian Alaphilippe, il favorito principale della vigilia. La tredicesima piazza finale non può che essere insoddisfacente peralla. Lo sloveno non è riuscito anel momento decisivo, con poi il connazionale Tadej Pogacar che è andato alla vittoria. Le parole del campione di Slovenia dopo la corsa riportate da Tuttobiciweb: “Nonlee quindi non ho potutoi cinque che hanno attaccato. Per me è stato troppo lento l’inizio e troppo veloce il finale. La corsa all’inizio è stata un po’ lenta a causa del vento contrario. Nel finale siamo andati a tutto gas, ...

Ultime Notizie dalla rete : Liegi Bastogne

. Ha vinto il fenomeno sloveno Tadej Pogacar. Affare sloveno. L'anno scorso ha vinto Roglic, quest'anno il potente e giovane Pogacar. Meritatamente . Ha vinto ...Tadej Pogacar ha vinto in volata la 107ª, la classica che chiude il trittico delle Ardenne. Lo sloveno ha beffato in volata il campione del mondo Julian Alaphilippe, terzo David Gaudu. Quarta piazza per l'eterno ...Era, assieme a Julian Alaphilippe, il favorito principale della vigilia. La tredicesima piazza finale non può che essere insoddisfacente per Primoz Roglic alla Liegi-Bastogne-Liegi 2021. Lo sloveno no ...Il vincitore del Tour 2020, dell’UAE Tour e della Tirreno – Adriatico 2021, conquista la sua prima Classica Monumento in carriera, la Liegi – Bastogne – Liegi. Nella volata su Quai des Ardennes lo slo ...