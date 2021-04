La Wagner aiuta i ribelli in Ciad? L’intervista dell’ambasciatore Usa in Libia

Leggi su formiche

(Di domenica 25 aprile 2021) “La questione non è stata ancora confermata, ma ho sentito che ilGroup (contractor militari russi, ndr) hanno accompagnato il convoglio dei milizianiiani del FACT oltre il confine libico nei recenti attacchi”, lo dice Richard Norland, ambasciatore statunitense in, in un’intervista, su Asharq al Awsat (fatta dall’ambasciata di Londra, dove il sito arabo è basato). Si tratta di parole molto importanti, perché accusano il gruppo paramilitare collegato al Cremlino e schierato indi essere parte della destabilizzazione in, dove i(che trovano protezione nel Fezzan) hanno recentemente compiuto attacchi e in uno di questi ucciso il presidente eterno Idriss Déby. Una situazione molto delicata che ha portato il paese in mano a una giunta militare (guidata ...