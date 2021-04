Insigne 300 gare in Serie A col Napoli: quinto nella storia del club (Di domenica 25 aprile 2021) Traguardo importante oggi per Lorenzo Insigne: contro il Torino taglierà il traguardo delle 300 gare in Serie A col Napoli Lorenzo Insigne vive una delle sue migliori stagioni in carriera: con sei gare ancora da disputare, è ad un solo gol dal suo record di reti in Serie A (18) mentre cerca di guidare il Napoli nella rincorsa ad un posto in Champions League. Insigne oggi toccherà contro il Torino quota 300 gare in Serie A con il Napoli: quinto nella storia del club dietro ad Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Ferrario. Ironia della sorta lo farà proprio contro i granata che lo scartarono dalle giovanili ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 aprile 2021) Traguardo importante oggi per Lorenzo: contro il Torino taglierà il traguardo delle 300inA colLorenzovive una delle sue migliori stagioni in carriera: con seiancora da disputare, è ad un solo gol dal suo record di reti inA (18) mentre cerca di guidare ilrincorsa ad un posto in Champions League.oggi toccherà contro il Torino quota 300inA con ildeldietro ad Hamsik, Bruscolotti, Juliano e Ferrario. Ironia della sorta lo farà proprio contro i granata che lo scartarono dalle giovanili ...

