Green pass: cos'è e come funziona la certificazione verde (Di domenica 25 aprile 2021) Lucia Izzo - Il Decreto "Riaperture" introduce il "Green pass", certificazione verde che consente gli spostamenti a chi è stato vaccinato o è guarito dal Covid, oppure ha effettuato un tampone molecolare o antigenico. Leggi su studiocataldi (Di domenica 25 aprile 2021) Lucia Izzo - Il Decreto "Riaperture" introduce il "",che consente gli spostamenti a chi è stato vaccinato o è guarito dal Covid, oppure ha effettuato un tampone molecolare o antigenico.

