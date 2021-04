Gf Vip 5, Andrea Zelletta su Pierpaolo Pretelli: “Se da parte sua c’è del risentimento può chiamarmi e…” (Di domenica 25 aprile 2021) Andrea Zelletta ha rotto il silenzio in merito al rapporto fatto di alti e bassi con uno dei suoi più grandi amici all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli. Il quinto classificato del Gf Vip 5 si è raccontato a 360 gradi per Giada di Miceli a Non Succederà Più, il format di Radio Radio, raccontando prima di tutto come sta vivendo questo periodo: Sto molto bene. Diciamo che mi sto riprendendo. Ci vuole un po’ di tempo per riprendere in mano la vita normale. Ad oggi posso dirti che sto bene e che va tutto bene. Tante volte in Casa ho pure pensato “ma le persone da casa che ci guardano a fare?” e invece noi con le nostre risate, il nostro litigare e far pace, in un periodo così difficile abbiamo intrattenuto le persone che stavano vivendo un periodo negativo. Non eravamo al corrente delle zone ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 25 aprile 2021)ha rotto il silenzio in merito al rapporto fatto di alti e bassi con uno dei suoi più grandi amici all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 5,. Il quinto classificato del Gf Vip 5 si è raccontato a 360 gradi per Giada di Miceli a Non Succederà Più, il format di Radio Radio, raccontando prima di tutto come sta vivendo questo periodo: Sto molto bene. Diciamo che mi sto riprendendo. Ci vuole un po’ di tempo per riprendere in mano la vita normale. Ad oggi posso dirti che sto bene e che va tutto bene. Tante volte in Casa ho pure pensato “ma le persone da casa che ci guardano a fare?” e invece noi con le nostre risate, il nostro litigare e far pace, in un periodo così difficile abbiamo intrattenuto le persone che stavano vivendo un periodo negativo. Non eravamo al corrente delle zone ...

Advertising

ElisaDiGiacomo : Andrea Zelletta sbotta: 'Dopo il GF Vip ci sono amicizie che hanno avuto uno stop' - IsaeChia : #GfVip 5, Andrea Zelletta su Pierpaolo Pretelli: “Se da parte sua c’è del risentimento può chiamarmi e…” #Prelemi - andrea_ginevra : RT @andrea_ginevra: Gasmann che blocca Enrico Ruggeri anche i vip sono bambini poco intelligenti. L'ironia non è per tutti e la permalosit… - andrea_ginevra : Gasmann che blocca Enrico Ruggeri anche i vip sono bambini poco intelligenti. L'ironia non è per tutti e la permal… - solitario481 : @barbarajerkov @CarloCalenda @ilmessaggeroit ANDREA ROMANO è1 VIP della POLITICA mentre quando a parlarne è1 giorna… -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Andrea Andrea Zelletta ritratta il matrimonio con Natalia: 'Non ci sono le basi' ... ritratta in merito alla questione del matrimonio: 'Non ci sono le basi' L'ex tronista Andrea Zelletta sta ottenendo un notevole riscontro mediatico dopo la partecipazione al Gf Vip . Il pugliese, ...

Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò: 'Mi prendo le mie responsabilità', ecco cosa è successo Intanto, Rosalinda prosegue la sua storia d'amore con Andrea Zenga , conosciuto proprio nella Casa del Gf Vip . I due ex concorrenti del reality show sono ormai inseparabili, felici e innamorati più ...

GF Vip 5, Andrea Zenga ha un'amante? La verità Anticipazioni Tv e News I Vip che amano i gatti | FOTOGALLERY E spesso pubblicano sui loro social foto insieme a loro, rendendoli delle star. Anna Falchi ha due gatti, Sir Grisú e Mister Aki, a entrambi dà cibo goloso ma anche sano, che non li fa ingrassare. E a ...

Pierpaolo Pretelli dice la sua riguardo a Andrea Zelletta: ”Non abbiamo nessun conto in sospeso” Tra le varie amicizie che sono nata all'interno della casa del GF Vip c'è quella tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Durante il loro bellissimo percorso, i due ex gieffini avevano legato molto, ...

... ritratta in merito alla questione del matrimonio: 'Non ci sono le basi' L'ex tronistaZelletta sta ottenendo un notevole riscontro mediatico dopo la partecipazione al Gf. Il pugliese, ...Intanto, Rosalinda prosegue la sua storia d'amore conZenga , conosciuto proprio nella Casa del Gf. I due ex concorrenti del reality show sono ormai inseparabili, felici e innamorati più ...E spesso pubblicano sui loro social foto insieme a loro, rendendoli delle star. Anna Falchi ha due gatti, Sir Grisú e Mister Aki, a entrambi dà cibo goloso ma anche sano, che non li fa ingrassare. E a ...Tra le varie amicizie che sono nata all'interno della casa del GF Vip c'è quella tra Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Durante il loro bellissimo percorso, i due ex gieffini avevano legato molto, ...