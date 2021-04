Gessica Notaro: come sta dopo l’operazione? (Di domenica 25 aprile 2021) Gessica Notaro ha iniziato un nuovo percorso per cercare di recuperare pienamente dal punto di vista estetico, dopo aver subito un’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato. La showgirl ha aggiornato i suoi fan, affermando di essere molto fiduciosa, anche se è solo all’inizio. La storia di Gessica Notaro, sfregiata al volto con l’acido dal suo ex fidanzato aveva colpito tutti, ma la showgirl con forza Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 25 aprile 2021)ha iniziato un nuovo percorso per cercare di recuperare pienamente dal punto di vista estetico,aver subito un’aggressione con l’acido da parte del suo ex fidanzato. La showgirl ha aggiornato i suoi fan, affermando di essere molto fiduciosa, anche se è solo all’inizio. La storia di, sfregiata al volto con l’acido dal suo ex fidanzato aveva colpito tutti, ma la showgirl con forza Articolo completo: dal blog SoloDonna

