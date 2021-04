Genocidio armeno | ora Erdogan è un gigante dai piedi d' argilla

(Di domenica 25 aprile 2021) Joe Biden ha riconosciuto ildegli armeni, un gesto finora mai compiuto da alcun presidente americano, proprio nel giorno del 106esimo anniversario dello sterminio di 1,5 milioni di cristiani armeni ad opera dei “Giovani Ufficiali Turchi”, guidati dal padre della patria Kemal Ataturk. Lo avevano già promesso i presidenti Carter, Reagan, Bush figlio, Obama e Trump, ma non mantennero la parola. Negli Stati Uniti la diaspora armena conta più o meno 2 milioni di persone, con una forte presenza in California, lo stato di provenienza della vicepresidente Kamala Harris. In una nota diffusa dalla Casa Bianca, Biden ha scritto: “Ogni anno, questo giorno, ricordiamo le vite di tutti quelli che sono morti nelin epoca ottomana e ci impegniamo di nuovo a prevenire che tali atrocità accadano di nuovo…Onoriamo le vittime ...

Il ministro degli esteri turco ha convocato ieri l'ambasciatore degli Stati Uniti per protestare contro la decisione del presidente Joe Biden di riconoscere il genocidio armeno, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Anadolu. Il ministero turco in precedenza aveva dichiarato: Respingiamo e denunciamo con la massima fermezza la dichiarazione. Il primo ministro armeno dimissionario, Nikol Pashinyan, ha discusso del conflitto nel Nagorno-Karabakh e della situazione nel Caucaso.