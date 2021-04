Fabrizio Moro attacca Brumotti dopo l’aggressione a Quarticciolo

Advertising

infoitcultura : Brumotti aggredito dagli spacciatori, Fabrizio Moro lo critica ma scatena l'ira dei fan: «Pensa a cantare» - Italia_Notizie : Fabrizio Moro attacca Brumotti: “Ma quale aggressione, qui a me portano il caffè con la torta”. Travolto dagli insu… - VitaleAmanda : A modo mio 30 secondi Fabrizio Moro Il senso di ogni cosa La libertà é il senso fi ogni cosa. #25aprile - FQMagazineit : Fabrizio Moro attacca Brumotti: “Ma quale aggressione, qui a me portano il caffè con la torta”. Travolto dagli insu… - fabioferrero71 : RT @mattinodinapoli: Brumotti aggredito dagli spacciatori, Fabrizio Moro lo critica ma scatena l'ira dei fan: «Pensa a cantare» https://t.c… -

Ultime Notizie dalla rete : Fabrizio Moro

, cresciuto in un altro quartiere periferico romano e tristemente famoso per lo spaccio di droga come San Basilio, ha così commentato: " Nessuno ci ha mai aggrediti , nessuno ci ha mai ...Nel mirino ancora Vittorio Brumotti , l'inviato di Striscia la Notizia che spesso e volentieri viene picchiato e aggredito dagli spacciatori sui quali indaga e dei quali denuncia i loschi traffici, il ...Fabrizio Moro, inaspettatamente, contro Vittorio Brumotti. L’inviato di Striscia la notizia continua ad essere al centro della cronaca per via delle sue inchieste sullo spaccio della droga in Italia.FABRIZIO MORO CONTRO BRUMOTTI "Ma quale aggressione, qui a me portano il caffè con la torta". Travolto dagli insulti: "Pensa a cantare" ...