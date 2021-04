Elisabetta Gregoraci a Domenica In, sapete dove vive? La casa della showgirl è pazzesca (Di domenica 25 aprile 2021) Elisabetta Gregoraci è stata ospite di Mara Venier a Domenica In. La showgirl ha raccontato molto della sua vita privata e della sua casa L’ex compagna di Flavio Briatore è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di domenica 25 aprile 2021)è stata ospite di Mara Venier aIn. Laha raccontato moltosua vita privata esuaL’ex compagna di Flavio Briatore è… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

TamaraLeonardi4 : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… - SergiPatrizia : RT @gioia830: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute dobbiamo… - Jace_Campbell_ : RT @Ginevra_Styles_: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute d… - eligreg_ : RT @gioia830: “Ti rendi conto che la vita è talmente bella che bisogna essere sempre felici, perché quando stiamo bene e in salute dobbiamo… - zazoomblog : Domenica In Elisabetta Gregoraci ricorda la difficile malattia della madre: “Era lei che dava forza a noi” -… -