Daydreamer, anticipazioni 26 aprile: Sanem cerca di far tornare la memoria a Can (Di domenica 25 aprile 2021) La perdita di memoria di Can, farà stare male tutti e soprattutto Sanem, la quale, come rivelano le anticipazioni Daydreamer inerenti la puntata in onda domani 26 aprile, proverà in tutti i modi a fargli ricordare gli avvenimenti accaduti negli ultimi due anni. La giovane, per riuscirci, tornerà a vestirsi come quando fu assunta in agenzia e chiederà a Deren di chiamarla l'altra, ma sfortunatamente si rivelerà tutto inutile. Daydreamer, trama 26 aprile: la Fikri Harika viene riaperta Sanem, dopo aver parlato a Can della barca e del viaggio che avrebbero dovuto fare insieme, rattristata per il fatto che lui non riesca proprio a ricordarsi di lei, andrà in giardino e si metterà a scrivere riportando sul foglio bianco tutto il suo dolore e le sue ...

