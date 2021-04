Covid, festa in un Bed and Breakfast a Napoli: nove persone sanzionate (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte, a Napoli, la Polizia è intervenuta in via Depretis per la segnalazione di una festa all’interno di un bed and Breakfast. Giunti sul posto, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza 8 napoletani tra i 24 e i 30 anni privi delle mascherine e che stavano consumando cibi e bevande: gli agenti li hanno sanzionati. Gli agenti del commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti Covid-19 nel centro storico e nelle zone della “movida” tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, largo Banchi Nuovi e piazzetta Nilo. Nel corso dell’attività sono state identificate 75 persone, di cui 5 sanzionate poichè prive della mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 25 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoStanotte, a, la Polizia è intervenuta in via Depretis per la segnalazione di unaall’interno di un bed and. Giunti sul posto, una volta entrati, hanno sorpreso in una stanza 8 napoletani tra i 24 e i 30 anni privi delle mascherine e che stavano consumando cibi e bevande: gli agenti li hanno sanzionati. Gli agenti del commissariato Decumani hanno effettuato servizi tesi al rispetto delle norme anti-19 nel centro storico e nelle zone della “movida” tra largo San Giovanni Maggiore Pignatelli, piazza San Domenico Maggiore, largo Banchi Nuovi e piazzetta Nilo. Nel corso dell’attività sono state identificate 75, di cui 5poichè prive della mascherina. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, festa di compleanno in un ristorante a Milano: 31 sanzionati #milano - MediasetTgcom24 : Covid, festa di compleanno in un ristorante a Milano: 31 sanzionati #Milano - trah_13 : “Non c’è niente di più primitivo che attribuire a una malattia un significato, poiché tale significato è inevitabil… - fisco24_info : ”L'indifferenza e il non scegliere sono immorali'. Draghi celebra il 25 aprile: AGI - Una Festa della Liberazione d… - jungle1970 : Nell'attesa di festeggiare una nuova 'Festa della Liberazione' dal Covid, dedico a tutti coloro che credono nella L… -