Coronavirus in Toscana: 22 morti aprile 2021. E 955 nuovi contagi. A quando la Liberazione? (Di domenica 25 aprile 2021) Sono sempre tanti i morti per Coronavirus, in Toscana: 22 quelli di oggi, 25 aprile 2021. Si tratta di 13 uomini e 9 donne, con età media di 82 anni. E proprio in una giornata come questa ci si chiede, e si chiede a governanti e amministratori: quando saremo liberati dal virus? Intanto è sempre consistente il numero dei nuovi contagi: 955 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 25 aprile 2021) Sono sempre tanti iper, in: 22 quelli di oggi, 25. Si tratta di 13 uomini e 9 donne, con età media di 82 anni. E proprio in una giornata come questa ci si chiede, e si chiede a governanti e amministratori:saremo liberati dal virus? Intanto è sempre consistente il numero dei: 955 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

zazoomblog : Coronavirus in Toscana: 22 morti aprile 2021. E 955 nuovi contagi. A quando la Liberazione? - #Coronavirus… - FirenzePost : Coronavirus in Toscana: 22 morti aprile 2021. E 955 nuovi contagi. A quando la Liberazione? - qn_lanazione : Covid oggi: bollettino contagi in Toscana del 25 aprile. Tutti i dati sul Coronavirus - controradio : Coronavirus in Toscana: 955 nuovi positivi, 22 i decessi - infoitinterno : Coronavirus Toscana, il bollettino di oggi 25 aprile -