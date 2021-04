Coronavirus | in Lombardia scende il numero di decessi | 39 in 24 ore ieri 49 11 gli ingressi in terapia intensiva

(Di domenica 25 aprile 2021) Il bollettino del 25 aprile Inildeiper: nelle ultime 24 ore sono 39 le vittime segnalate, in diminuzione rispetto ai 49 morti registrati dal bollettino regionale di, 24 aprile. Iltotale diè arrivato a quota 32.657. La curvaanche per i ricoveri. 11 gligiornalin(24), con uncomplessivo di persone ospedalizzate in area critica pari a 610, meno 1 unità rispetto al dato di. In diminuzione anche i ricoveri in area medica: 3.886 contro i 4.050 di. Il bollettino regionale ...

I dati della Protezione Civile sulla regione Sono 1.967 i contagi dainoggi, 25 aprile, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile. Da ieri, registrati altri 39 morti che portano il totale delle vittime a 32.657 dall'inizio dell'...... dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al, compresi guariti e ... per quanto riguarda le vittime se ne registrano: 32.657 in11.235 in Veneto 6.210 in Campania ...ROMA (ITALPRESS) – Sono 13.158 i nuovi casi di Coronavirus in Italia (ieri 13.817) a fronte di 239.482 tamponi effettuati su un totale di 57.126.017 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollett ...Sono 13.158 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 13.817. Sono invece 217 le vittime in un giorno (ieri 322) ...