Cagliari-Roma in tv e streaming | dove vederla

(Di domenica 25 aprile 2021) I rossoblù di Semplici sfidano i giallorossi di Fonseca nella 33ª giornata di Serie A:vedereFra le sfide più interessanti della 33ª giornata di Serie A c’è il confronto della Sardegna Arena fra ildi Leonardo Semplici e ladi Paulo Fonseca. La sfida mette in palio punti pesanti per lotta salvezza e zona europea. I rossoblù, attualmente terzultimi con 28 punti, con una vittoria salirebbero a 31 e raggiungerebbero la coppia Benevento-Torino; i giallorossi, che un po’ penseranno già al confronto di Europa League con il Manchester United, sono settimi con 55 punti e con un successo acciufferebbero la Lazio al 6°.: la partita si giocherà domenica 25 aprile 2021 nello scenario della Sardegna Arena di ...

Ultime Notizie dalla rete : Cagliari Roma

DIRETTA: GLI ALLENATORI A poche ore dalla diretta dici pare doveroso andare a dare spazio anche ai due allenatori che oggi saranno protagonisti nella 33giornata della Serie A. ...di Stefano Belli} Probabili formazioni/ Quote: Vicario fronteggia l'attacco giallorosso BASTONI CHIUDE SU LASAGNA Intervallo al Meazza di Milano dove si è appena concluso sul punteggio ...Cagliari - Roma è valevole per la giornata numero 33 del campionato di Serie A 2020/2021. La partita è in programma il giorno 25 aprile alle ore 20:45 allo stadio Sardegna Arena di Cagliari. Arbitro d ...Dopo le due vittorie consecutive contro Parma e Udinese, il Cagliari – terzultimo in classifica – sfida la Roma alla Sardegna Arena nella 33^ giornata di campionato. Dove vedere Cagliari-Roma in tv. l ...