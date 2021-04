Brescia passa a Cremona. Cantù cade in casa Fortitudo e retrocede

Advertising

radio_milano : RT @FontanaPres: Terminati i lavori di ampliamento dell'Hub della Fiera di Brescia. Si passa dalle iniziali 8 linee vaccinali a 72, con l'… - 69Massy : RT @FontanaPres: Terminati i lavori di ampliamento dell'Hub della Fiera di Brescia. Si passa dalle iniziali 8 linee vaccinali a 72, con l'… - Valerio73299049 : RT @FontanaPres: Terminati i lavori di ampliamento dell'Hub della Fiera di Brescia. Si passa dalle iniziali 8 linee vaccinali a 72, con l'… - FontanaPres : Terminati i lavori di ampliamento dell'Hub della Fiera di Brescia. Si passa dalle iniziali 8 linee vaccinali a 72,… - rosaroccaforte : Più rapido il recupero di chi guarisce da Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Brescia passa

La Provincia

Fortitudo Bo - Cantù 75 - 68 ? Lo spareggio salvezza è della Fortitudo che resta quindi in Serie A, mentre Cantù abbandona la massima serie dopo 24 anni per la contemporanea vittoria dia ...Eco - Glamping sul Lago di Garda Situata nel Cuore di Toscolano Maderno () troviamo la ... Troverete anche una terrazza con vista panoramica che da Torbolesulle Domiti e infine sul Lago ...Con Brindisi ferma per il focolaio Covid-19 almeno fino al 30 aprile, ne approfitta Milano per vincere a Pesaro e allungare al primo posto in classifica. Venezia consolida il quarto posto.Finalmente Germani! Dopo 7 sconfitte consecutive Brescia passa a Cremona, torna al successo e taglia il traguardo salvezza. Finisce... Scopri di più ...