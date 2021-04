Benevento Udinese 1-2 LIVE | inizia la ripresa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 25 aprile 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 32ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Vigorito”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-2 Fischio d’inizio – si gioca 3? GOL DELL’– Palla fantastica di De Paul che trova un tracciante perfetto per Molina il quale entra in area e batte con un preciso diagonale Montipò 4? Check del VAR – Dopo un breve controllo del VAR viene convalidata la rete bianconera 9?padrone del campo – I bianconeri dettano il ritmo del gioco con ilche non riesce a ...