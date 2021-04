Benevento in silenzio stampa dopo il ko con l’Udinese (Di domenica 25 aprile 2021) La sconfitta per 4-2 in casa contro l’Udinese complica la situazione in casa Benevento. Il momento si fa delicato per i sanniti ed il presidente Vigorito ha deciso per il silenzio stampa fino a nuove comunicazioni. Foto: sito Benevento L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 25 aprile 2021) La sconfitta per 4-2 in casa controcomplica la situazione in casa. Il momento si fa delicato per i sanniti ed il presidente Vigorito ha deciso per ilfino a nuove comunicazioni. Foto: sitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

