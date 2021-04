Arcs Roma | i ristoratori dal Colosseo ‘un invito alla ripartenza turistica dell’Italia

(Di domenica 25 aprile 2021), 25 apr. (Adnkronos) – Una foto per augurare a tutti id’Italia una riapertura definitiva ed unaeconomica del Paese. Questo è il messaggio che ha voluto mandare l’(Associazione Ristoranti Centro Storico), che si sono dati appuntamento davanti al simbolo noto in tutto il mondo della città eterna. Finalmente l’Italia riapre le attività pubbliche in zona gi, a partire da lunedì 26 aprile.“Questa foto -ha dichiarato Angelo Giraldi, del Ristorante Angelino ai Fori associato- dimostra quanti lavoratori e quante famiglie ci sono dietro un singolo ristorante. La foto di oggi, inoltre, vuole essere di buon auspicio ed un buon viatico per quella che sarà, speriamo, l’ultima delle tre ripartenze che ci hanno riguardato come ...

