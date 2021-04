"Via il coprifuoco", sit - in di protesta in piazza della Signoria (Di sabato 24 aprile 2021) "Le restrizioni previste dal decreto, oltre ad essere ridicole , non sono supportate da alcuna evidenza scientifica. Se si dà la possibilità ai ristoranti di aprire a cena, bisogna mettere in ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 aprile 2021) "Le restrizioni previste dal decreto, oltre ad essere ridicole , non sono supportate da alcuna evidenza scientifica. Se si dà la possibilità ai ristoranti di aprire a cena, bisogna mettere in ...

Advertising

borghi_claudio : È talmente assurdo il coprifuoco che vince la causa contro la multa anche lo studente del secondo anno. (Eroe!) C… - ladyonorato : Dura lex, sed lex! ????????????Coprifuoco violato: ricorso. E il giudice di pace annulla la multa - LegaSalvini : ++ I 5 STELLE NON SOLO NON SOSTENGONO LE RICHIESTE DI BUONSENSO DELLA LEGA E DELLE REGIONI CONTRO IL COPRIFUOCO E P… - LMindreanu : RT @rej_panta: NO AL COPRIFUOCO, non ha NESSUNA RAGIONE SCIENTIFICA e NON SIAMO IN GUERRA! - Firma la petizione! - IPuntato : @CottarelliCPI Ho contattato la prefettura della mia città per una domanda sul coprifuoco inerente alla mia attivit… -