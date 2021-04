Vaga per ore e si perde in tangenziale con la Opel Ascona: automobilista 'scortato' dalla Stradale fino a casa (Di sabato 24 aprile 2021) automobilista trevigiano perde l'orientamento a e non riesce più a far rientro a casa. Salvato dagli agenti della Polizia Stradale che dopo essersi resi conto del suo stato, decidono di scortarlo fino ... Leggi su leggo (Di sabato 24 aprile 2021)trevigianol'orientamento a e non riesce più a far rientro a. Salvato dagli agenti della Poliziache dopo essersi resi conto del suo stato, decidono di scortarlo...

Advertising

AnnamariaGalav2 : RT @loredanamascia2: fermo, creando infinite.. alternative per ogni possibilità. Deviando il corso dei tuoi.. sogni affinché diventino real… - loredanamascia2 : fermo, creando infinite.. alternative per ogni possibilità. Deviando il corso dei tuoi.. sogni affinché diventino r… - odio_le_favole1 : RT @Lady_Franz17: @sanguenelIevene Io una vaga idea su cosa si meriterebbe certa gente che gli sputa veleno contro, utilizzando qualsiasi p… - Giulias141 : RT @T_Belz: #PRELEMI Questa pecorella gregofolle vaga per il web... Aiutatela a raggiungere il suo recinto. Bloccatela, così che le nostre… - T_Belz : #PRELEMI Questa pecorella gregofolle vaga per il web... Aiutatela a raggiungere il suo recinto. Bloccatela, così ch… -