Traffico Roma del 24-04-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 aprile 2021) Luceverdemai trovati dalla redazione buonasera in studio Stefano Baiocchi ci sono difficoltà nel quadrante Nord a causa di un incidente avvenuto sulla Cassia all’altezza di via Italo piccagli si sono formate code tra la Storta la Giustiniana verso il centro code anche verso Viterbo a partire dal raccordo anulare ripercussione cose sulla Trionfale a partire da ipogeo degli Ottavi incidente problemi per ilanche a Corviale in via del Ponte Pisano all’altezza della Portuense poi la polizia locale Ci segnala disagio e coda anche in via di Selva Candida a causa di un incidente avvenuto in via Rita rosaniintenso code nuvola azionaria tra la tangenziale via di Villa Ada in direzione di viale Regina Margherita code anche tra via Chiana e piazza di Priscilla in uscita dain via Appia Nuova ...