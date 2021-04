"Stop mascherine, ok i baci". E i vaccinati sperano (Di sabato 24 aprile 2021) Le linee guida dell'Agenzia europea per la gestione del virus. Ma l'Italia deve ancora recepire il parere Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 aprile 2021) Le linee guida dell'Agenzia europea per la gestione del virus. Ma l'Italia deve ancora recepire il parere

SkyTG24 : In Israele prove di 'normalità': da oggi stop alle mascherine all’aperto: - RaiNews : Da oggi in #Israele non è più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto, mentre resta la norma per gli spazi… - Notiziedi_it : Covid, in Israele da domenica stop all’obbligo di mascherine all’aperto - Stop_SelfInjury : @horusarcadia Ora sono in arrivo le nuove linee guida ECDC per i vaccinati: niente mascherine e possibili incontri.… - Notiziedi_it : Covid, in Israele da domenica stop all’obbligo di mascherine all’aperto -