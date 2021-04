Sinner cade a Barcellona | in finale va Tsitsipas

(Di sabato 24 aprile 2021) AGI - Jannikè stato eliminato in semial torneo Atp 500 di: il 19enne azzurro ha ceduto al greco Stefanosin due set, 6-3, 6-3. Decisivi i due break a metà set del numero 5 del mondo. Il greco in grande formafinora era in parità 1-1 con il 22enne: successo del greco nel 2019, rivincita dell'azzurro lo scorso settembre, sempre a Roma. Il tennista ateniese, fresco vincitore del suo primo Masters 1000 a Montecarlo, approda così a nuovasenza aver perso neppure un set nel torneo catalano e reduce da otto vittorie consecutive. Per il giovane altoatesino c'è la consolazione di entrare nella Top 20 dell'Olimpo mondiale: da lunedì sarà il numero 18.

marcocianca00 : Cade Sinner contro un perfetto Tsitsipas, soprattutto sulla prima di servizio. La strada è ancora lunga per l'Itali…

