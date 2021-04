Simy nel post partita: «Non posso essere felice al 100%. Futuro? Ho massimo rispetto per il Crotone» (Di sabato 24 aprile 2021) Le parole dell’attaccante del Crotone Simy nel post partita del Tardini in cui è stato decisivo nella vittoria rossoblù per 3-4 sul Parma L’attaccante del Crotone Simy ha parlato ai microfoni di SkySport nel post partita del Tardini contro il Parma, vinta dai rossoblù per 3-4. Eccole sue parole. Crotone: «Momento particolare, non posso essere felice. A livello personale sto facendo bene ma non basta, la squadra ha faticato. Oggi abbiamo vinto con merito, abbiamo messo tutto in campo e vogliamo finire dignitosamente. Il gruppo è sempre stato dento le gare, mollando mai. Forse non siamo stati all’altezza, ma mancano 5 partite e dobbiamo fare il meglio possibile». Futuro: ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Le parole dell’attaccante delneldel Tardini in cui è stato decisivo nella vittoria rossoblù per 3-4 sul Parma L’attaccante delha parlato ai microfoni di SkySport neldel Tardini contro il Parma, vinta dai rossoblù per 3-4. Eccole sue parole.: «Momento particolare, non. A livello personale sto facendo bene ma non basta, la squadra ha faticato. Oggi abbiamo vinto con merito, abbiamo messo tutto in campo e vogliamo finire dignitosamente. Il gruppo è sempre stato dento le gare, mollando mai. Forse non siamo stati all’altezza, ma mancano 5 partite e dobbiamo fare il meglio possibile».: ...

Advertising

tifoneumanoide : Provate a immaginare se Simy avesse avuto la stessa continuità nel girone d'andata. 12 reti in 9 partite: impressio… - hurried57 : - MichaoRossit : Onore a Simy @FcCrotoneOff per l umiltà,la pacatezza e la dignità nelle sue parole nel post @SkySport .. spero viva… - calciomercatoit : ?? #SerieA | #ParmaCrotone 3-4: tanti gol e rossoblù sempre nel segno di #Simy! - IannielloBruno : @rtl1025 Si chiama simy e gioca nel crotone. Ha sempre segnato valanghe di gol ma non si chiama siminho e non è ass… -