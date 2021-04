Sassuolo Sampdoria 0-0 LIVE: punizione di Candreva, pallone preda di Consigli (Di sabato 24 aprile 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra Sassuolo e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Al “Mapei Stadium”, Sassuolo e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Sassuolo Sampdoria 0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra Sassuolo e Sampdoria 3? Bomba di Berardi – Tiro al volo dell’attaccante del Sassuolo, Audero respinge il pallone 10? Cross di Toljan – pallone interessante a tagliare l’area per Locatelli, il calciatore neroverde non ci arriva 11? Palo di Jankto – Occasione per la Sampdoria di portarsi ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Al Mapei Stadium, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl “Mapei Stadium”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra3? Bomba di Berardi – Tiro al volo dell’attaccante del, Audero respinge il10? Cross di Toljan –interessante a tagliare l’area per Locatelli, il calciatore neroverde non ci arriva 11? Palo di Jankto – Occasione per ladi portarsi ...

Advertising

adriandelmonte : So next season then: #UCL ?????????????? Leicester, West Ham, Everton, Leeds ???? Atalanta, Napoli, Lazio, Roma ???? Sevilla,… - fedro1016 : RT @fedro1016: @FBiasin @franvanni Opinione? Sta tutta nel super sabato di serie A di oggi. Genoa .. Spezia Parma ... Crotone Sassuolo ...… - Rossonero__1899 : RT @farted94: Il discorso è molto semplice Chi sta guardando Sassuolo-Sampdoria (messa il sabato sera, nonché apice del CALCIO DEL POPOLO… - morettweet : RT @MaurizioJj: Se facciamo mercato con queste società siamo delle teste di cazzo: Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Ben… - TweetGino : RT @MaurizioJj: Se facciamo mercato con queste società siamo delle teste di cazzo: Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Ben… -