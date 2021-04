Salvini e il coprifuoco: «Non faccio forzature, Regioni e Comuni Pd protestano come la Lega» (Di sabato 24 aprile 2021) Il segretario della Lega: «I governatori, all’unanimità, volevano spostare il coprifuoco alle 23. I Comuni sono sul piede di guerra: il presidente dell’Anci è il sindaco Pd Decaro, eppure nessuno si sogna di accusare Enrico Letta di utilizzarlo contro il governo» Leggi su corriere (Di sabato 24 aprile 2021) Il segretario della: «I governatori, all’unanimità, volevano spostare ilalle 23. Isono sul piede di guerra: il presidente dell’Anci è il sindaco Pd Decaro, eppure nessuno si sogna di accusare Enrico Letta di utilizzarlo contro il governo»

davidallegranti : Siccome Salvini è contrario al coprifuoco, allora bisogna essere a favore del coprifuoco. A me pare assurdo. - matteograndi : Siccome Salvini è contro il coprifuoco, l’egemonia culturale è a favore del coprifuoco. Così, per partito preso. S… - mante : Il Primo Ministro francese ha confermato oggi che per ora resta il coprifuoco alle 19.00. Non si capisce perché ai… - carmelobont : RT @Sputnink_: Ma Salvini da che parte sta? @spacchiufo_ per Sputnink #salvini #matteosalvini #governodraghi #coprifuoco #vignetta #sati… - Corriere : Salvini: «Non faccio forzature, Come la Lega protestano anche Regioni e Comuni pd» -