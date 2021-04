Recovery Plan, la riforma prevista in ambito lavorativo (Di sabato 24 aprile 2021) Tra le novità del Recovery Plan, figura la velocizzazione dei processi di abilitazione professionale passando dall’esame di Stato alla laurea abilitante. Recovery Plan, riforma del lavoro: dall’esame di Stato alla laurea abilitante su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) Tra le novità del, figura la velocizzazione dei processi di abilitazione professionale passando dall’esame di Stato alla laurea abilitante.del lavoro: dall’esame di Stato alla laurea abilitante su Notizie.it.

Advertising

matteosalvinimi : Al Ministero dell’Economia con l’amico Claudio Durigon, al lavoro sui progetti finanziati con i 191 miliardi del Re… - marattin : La storia del Recovery plan non comincia oggi. E non finisce domani. Dedicato a chi si lamenta perché “non c’è stat… - Corriere : Abolito l’esame di stato per abilitarsi alle professioni: sarà sufficiente la laurea - ElioLannutti : RT @a70199617: #RICORDATEVI DELLA GRECIA Pensioni, quota 100 eliminata dal Recovery Plan: il piano per sostituirla – QuiFinanza https://t.c… - modamanager : RT @ElioLannutti: Recovery plan, fuori quota 100 (pensioni) e Superbonus 110% (costruzioni): giù la maschera San Draghi e governo di mirac… -