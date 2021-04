Raffaele Renda a rischio eliminazione ad Amici 2021, Stash lo attacca: “Il tuo groove non va!” (Di sabato 24 aprile 2021) Raffaele Renda è finito nell’occhio del ciclone del gossip per via di Martina Miliddi che ha lasciato Amici 2021 eliminata sabato scorso, lasciando da solo il suo fidanzato Aka7even. Raffaele Renda questa sera dovrà darsi da fare visto che non è la prima volta che finisce a rischio eliminazione. Ma se fino a questa volta si è salvato questa sera lo scontro con Deddy potrebbe metterlo alla porta, come finirà quindi? Dovremo attendere il “momento casetta” per scoprire la verità, ma ci sono grandi possibilità che sia proprio Raffaele a dover lasciare la scuola. Rudy Zerbi attacca Raffaele Renda: “Sei un flop!” Le anticipazioni di Amici ... Leggi su ck12 (Di sabato 24 aprile 2021)è finito nell’occhio del ciclone del gossip per via di Martina Miliddi che ha lasciatoeliminata sabato scorso, lasciando da solo il suo fidanzato Aka7even.questa sera dovrà darsi da fare visto che non è la prima volta che finisce a. Ma se fino a questa volta si è salvato questa sera lo scontro con Deddy potrebbe metterlo alla porta, come finirà quindi? Dovremo attendere il “momento casetta” per scoprire la verità, ma ci sono grandi possibilità che sia proprioa dover lasciare la scuola. Rudy Zerbi: “Sei un flop!” Le anticipazioni di...

Saimon194 : Raffaele Renda: tecnicamente divino. Ps: scusatemi, parlo di Musica ovviamente, non di trash 'al passo coi tempo'.… - jasonwoIfe : wikihow come rovinare una canzone di mina: raffaele renda done ? - DiUrbosa00 : RT @ohchetrashlulli: IMPARIAMO L’ALFABETO CON RAFFAELE RENDA ???? #amici20 #teamraffaele #raffaelerenda - n3ella : ma solo a me raffaele annoia? non penso che saper fare tutti sti ghirigori renda un cantante toppp. #amici20 - camiqq1 : RT @ohchetrashlulli: IMPARIAMO L’ALFABETO CON RAFFAELE RENDA ???? #amici20 #teamraffaele #raffaelerenda -