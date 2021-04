Quirinale: Prodi, 'Mattarella mi rende tranquillo, io indisponibile, non ho l'età' (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 24 aprile 2021) su Notizie.it.

Advertising

ItalianPolitics : Prodi al CorSera oggi (p.13): «Salvini si è imbertinottato (...)» E su Conte: «Il cane pastore dei Cinque Stelle è… - SecolodItalia1 : Quirinale, Prodi come Gigliola Cinquetti: «Non ho l’età». E si chiama fuori dalla corsa al Colle… - TV7Benevento : Quirinale: Prodi, 'Mattarella mi rende tranquillo, io indisponibile, non ho l'età'... - armarosono : RT @Arturo_Parisi: Romano Prodi: «Salvini è come Bertinotti. Draghi e Conte? Non vedo cambiamenti drammatici»- “Per il Quirinale non ho l’e… - armanduplessis : Romano #Prodi si chiama fuori dalla corsa per il #Quirinale:'Non ho l’età, come cantava Gigliola Cinquetti: nel sen… -