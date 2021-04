Parma-Crotone, gol di Mihaila e rimonta completata: spettacolo al Tardini (VIDEO) (Di sabato 24 aprile 2021) Il VIDEO del gol di Valentin Mihaila in Parma-Crotone. Arriva il pareggio nella sfida tra le due squadre destinate alla retrocessione e si completa la rimonta dei gialloblu che per una volta sono loro a ribaltare la situazione. Il trequartista dei ducali raccoglie una respinta corta della difesa calabrese e calcia all’angolino non lasciando scampo a Cordaz. 3-3, in alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 24 aprile 2021) Ildel gol di Valentinin. Arriva il pareggio nella sfida tra le due squadre destinate alla retrocessione e si completa ladei gialloblu che per una volta sono loro a ribaltare la situazione. Il trequartista dei ducali raccoglie una respinta corta della difesa calabrese e calcia all’angolino non lasciando scampo a Cordaz. 3-3, in alto il. SportFace.

