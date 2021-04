Pandev ammonito in Genoa-Spezia: salta la sfida con la Lazio (Di sabato 24 aprile 2021) Goran Pandev salta la sfida contro la Lazio: il macedone, ammonito contro lo Spezia, non ci sarà all’Olimpico Minuti di fuoco per Goran Pandev che si vede prima annullare un gol per fallo di Destro su Provedel e poi si guadagna l’ammonizione per una brutta gomitata. Pandev, diffidato, salterà la gara contro la Lazio all’Olimpico. Pandev dunque salta quello che potrebbe essere l’ultima gara all’Olimpico contro la sua ex, la Lazio: il macedone è intenzionato a ritirarsi a fine stagione dopo gli Europei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 24 aprile 2021) Goranlacontro la: il macedone,contro lo, non ci sarà all’Olimpico Minuti di fuoco per Goranche si vede prima annullare un gol per fallo di Destro su Provedel e poi si guadagna l’ammonizione per una brutta gomitata., diffidato, salterà la gara contro laall’Olimpico.dunquequello che potrebbe essere l’ultima gara all’Olimpico contro la sua ex, la: il macedone è intenzionato a ritirarsi a fine stagione dopo gli Europei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

