Ossigeno quasi finito. L'agonia del sottomarino introvabile

(Di sabato 24 aprile 2021) Un segnale proveniente da un oggetto non identificato. Tutta qui la flebile speranza di ritrovare ildella Marina indonesiana scomparso mercoledì scorso con 53 persone a bordo nel mare di Bali. Più che una ricerca, un’, perché ammesso che l’imbarcazione non sia danneggiata, aveva riserve d’aria soltanto fino all’alba di sabato. L’area, a largo dell’isola dell’arcipelago indonesiano dove si sono perse le tracce del, è battuta per circa 10 miglia nautiche (una trentina di chilometri quadrati) da decine tra navi e mezzi aerei, anche con il sostegno di Australia e Stati Uniti, che hanno fornito sofisticate attrezzature di tracciamento. Tutto quello che è stato rilevato finora è un oggetto con un “forte campo magnetico” a una profondità compresa tra 50 e 100 metri. Potrebbe trattarsi del Kri Nanggala 402, ...

Ci sono però due gigantesche incognite: la prima, è che le riserve disonofinite. Inoltre, è stata rilevata una fuoriuscita di gasolio vicino all'ultima posizione segnalata del ...Il bilancio quotidiano del coronavirus in India supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornireagli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi:un milione di contagi in tre giorni. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 2.624, un nuovo record giornaliero, e ...Il bilancio quotidiano del coronavirus in India supera ancora nuovi record mentre il governo lotta per fornire ossigeno agli ospedali sopraffatti dalle centinaia di migliaia di nuovi casi: quasi un mi ...L'imbarcazione della Marina indonesiana è scomparso con 53 persone a bordo nel mare di Bali. Speranze ormai ridotte al lumicino ...