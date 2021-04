Nainggolan | niente Roma | è un Cagliari da inventare

Advertising

CAGLIARI - Proprio nel suo momento migliore , il Cagliari perde Radjache a causa del quinto cartellino giallo rimediato a Udine, dovrà saltare la gara dell'ex contro la "sua" Roma . Un problema non da poco per Leonardo Semplici che sta valutando attentamente ...match da ex percontro la Roma eJuve per Bonaventura , entrambi non ci saranno. Questi invece i giocatori che entrano ora in diffida, tra cui spicca Cristiano Ronaldo : ...In vista di Cagliari-Roma (domenica, ore 18) niente da fare per Riccardo Sottil che continua a lavorare in differenziato e che quindi non sarà convocato, così come lo squalificato Radja Nainggolan, ...Giudice Sportivo 32^ giornata: tutte le decisioni su squalificati e diffidati per il prossimo turno di campionato. E c'è anche il caso Ronaldo.