Lupo in Ossola | l' ex deputato ticinese Mattei | Un incontro per fare il punto della situazione nella zona di confine

(Di sabato 24 aprile 2021) Seguendo le vostre notizie leggo che i lupi nel Vco stanno creando problemi agli allevatori, come in Canton Ticino. Sembra che una nuova muta di lupi si stia creandodei Bagni di Craveggia e che a un animale sia ...

Mattei è noto oltreconfine per le sue posizioni critiche sulla reintroduzione delsulle alpi elvetiche e il suo sostegno agli allevatori della val Maggia. È infatti co - presidente dell'......il 20% degli animali alpeggiati (80% sono bovini!) ma subiscono il 92% degli attacchi da. - Si ...Degioanni " Vinadio/ Vinai (Valle Stura) " Socio Escaroun Gesine Otten " Montecrestese () " ...“Seguendo le vostre notizie leggo che i lupi nel Vco stanno creando problemi agli allevatori, come in Canton Ticino. Sembra che una nuova muta di lupi si stia creando nella zona dei Bagni di Craveggia ...CHIES D’ALPAGO In relazione alla presenza del lupo in Alpago e ai suoi quasi quotidiani avvistamenti, il sindaco di Chies , Gianluca Dal Borgo, fa presente che «come Comuni della Conca abbiamo da temp ...