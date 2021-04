Juventus, Kean: “Andare via mi è dispiaciuto, ai tifosi dico una cosa. Chiellini? Come un fratello” (Di sabato 24 aprile 2021) Tornare alla Juventus? Ancora non lo so.Così Moise Kean, giovane attaccante del PSG intervenuto rispetto al suo recente passato con la maglia della Juventus e su un eventuale ritorno tra i ranghi della Vecchia Signora. Il giocatore nato a Vercelli si sta rendendo protagonista di una stagione fantastica con la maglia dei parigini, con i quali ha finora messo a segno ben dodici reti in appena ventitre presenze. Un bottino invidiabile quello del giovane classe 2000, esploso calcisticamente proprio tra le fila del club bianconera. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il numero 18 dei transalpini ha parlato in primo luogo proprio di un suo possibile ritorno a Torino e al suo finale di stagione con la franchigia francese.Juventus, Danilo: “Bilancio positivo, aspettiamo la Coppa ... Leggi su mediagol (Di sabato 24 aprile 2021) Tornare alla? Ancora non lo so.Così Moise, giovane attaccante del PSG intervenuto rispetto al suo recente passato con la maglia dellae su un eventuale ritorno tra i ranghi della Vecchia Signora. Il giocatore nato a Vercelli si sta rendendo protagonista di una stagione fantastica con la maglia dei parigini, con i quali ha finora messo a segno ben dodici reti in appena ventitre presenze. Un bottino invidiabile quello del giovane classe 2000, esploso calcisticamente proprio tra le fila del club bianconera. In un'intervista esclusiva concessa ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, il numero 18 dei transalpini ha parlato in primo luogo proprio di un suo possibile ritorno a Torino e al suo finale di stagione con la franchigia francese., Danilo: “Bilancio positivo, aspettiamo la Coppa ...

