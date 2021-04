Insieme al fidanzato 18enne uccide suo padre mentre dorme sul divano (Di sabato 24 aprile 2021) Un uomo di 53 anni è morto all’ospedale Moscati, ad Avellino, dove è stato trasportato d’urgenza per le gravi ferite causate da alcune coltellate. Ad infliggerle, sembrerebbero esser stati la figlia Elena, di 18 anni, Insieme al fidanzato Giovanni, di 22, pregiudicato e noto come assuntore di droga, perché l’uomo non approvava la loro relazione. Le indagini della Squadra mobile di Avellino, scattate dopo l’intervento delle volanti nell’abitazione del 53enne - dove Aldo Gioia, geometra di FCA, viveva con la moglie e anche l’altra figlia - si sono subito concentrate sui due giovani. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo e fermati per omicidio per cui hanno confessato. La vittima stava dormendo sul divano. Il giovane, aiutato dalla figlia del geometra, ha colpito più volte il ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 24 aprile 2021) Un uomo di 53 anni è morto all’ospedale Moscati, ad Avellino, dove è stato trasportato d’urgenza per le gravi ferite causate da alcune coltellate. Ad infliggerle, sembrerebbero esser stati la figlia Elena, di 18 anni,alGiovanni, di 22, pregiudicato e noto come assuntore di droga, perché l’uomo non approvava la loro relazione. Le indagini della Squadra mobile di Avellino, scattate dopo l’intervento delle volanti nell’abitazione del 53enne - dove Aldo Gioia, geometra di FCA, viveva con la moglie e anche l’altra figlia - si sono subito concentrate sui due giovani. I due sono stati trovati alcune ore dopo, in piena notte, nella casa del ragazzo e fermati per omicidio per cui hanno confessato. La vittima stavando sul. Il giovane, aiutato dalla figlia del geometra, ha colpito più volte il ...

