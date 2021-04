I numeri in chiaro, Laurenti: «L’Italia in giallo va verso un effetto boomerang. Scuole e mezzi di trasporto preoccupano più di tutto» – Il video (Di sabato 24 aprile 2021) Alla vigilia di un’Italia quasi tutta in giallo, la professoressa d’Igiene dell’Università Cattolica di Roma, Patrizia Laurenti, commenta i dati giornalieri del bollettino sul Covid. La situazione di pressione di terapie intensive e ricoveri ordinari continua a preoccupare: «Lo vedo nella mia realtà ospedaliera del Gemelli di Roma, a una settimana di distanza abbiamo esattamente lo stesso numero di ricoverati in intensiva, la curva non decresce e lo si riesce a vedere anche su piccola scala», racconta Laurenti. «Rischiamo effetto boomerang» Per questo L’Italia in giallo ora rischia di essere «un vero e proprio boomerang a livello sanitario che stavolta non risparmierà nessuno», frutto di una scelta politica che la professoressa dichiara di ... Leggi su open.online (Di sabato 24 aprile 2021) Alla vigilia di un’Italia quasi tutta in, la professoressa d’Igiene dell’Università Cattolica di Roma, Patrizia, commenta i dati giornalieri del bollettino sul Covid. La situazione di pressione di terapie intensive e ricoveri ordinari continua a preoccupare: «Lo vedo nella mia realtà ospedaliera del Gemelli di Roma, a una settimana di distanza abbiamo esattamente lo stesso numero di ricoverati in intensiva, la curva non decresce e lo si riesce a vedere anche su piccola scala», racconta. «Rischiamo» Per questoinora rischia di essere «un vero e proprioa livello sanitario che stavolta non risparmierà nessuno», frutto di una scelta politica che la professoressa dichiara di ...

