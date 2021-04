Grossi problemi per Gianni Morandi dopo l’incidente: è lui stesso a comunicarlo. Cos’è successo (Di sabato 24 aprile 2021) Non sembrano essere finiti i problemi di salute per Gianni Morandi. l’incidente domestico che gli è capitato l’11 marzo scorso lo ha debilitato fortemente; nonostante le ustioni di secondo e terzo grado, che avevano interessato il 15% del suo corpo, siano ora un lontano ricordo, non si può dire lo stesso per la sua mano. Gianni Morandi dopo l’incidente domestico dopo un mese di cure in ospedale, Gianni ha iniziato la sua riabilitazione, anche se la guarigione non sembra andare per il meglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianni Morandi (@Morandi official) Il cantante ha ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 24 aprile 2021) Non sembrano essere finiti idi salute perdomestico che gli è capitato l’11 marzo scorso lo ha debilitato fortemente; nonostante le ustioni di secondo e terzo grado, che avevano interessato il 15% del suo corpo, siano ora un lontano ricordo, non si può dire loper la sua mano.domesticoun mese di cure in ospedale,ha iniziato la sua riabilitazione, anche se la guarigione non sembra andare per il meglio. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Il cantante ha ...

