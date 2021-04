Gli italiani puntano su Bitcoin: gli ultimi numeri sono sorprendenti (Di sabato 24 aprile 2021) Gli italiani hanno sempre più fiducia nei Bitcoin. A dimostrarlo sono i numeri sorprendenti registrati nel primo trimestre 2021 Bitcoin in salita (pixabay)Per molti è considerato un vero e proprio bene rifugio. Il Bitcoin è sempre più protagonista della scena finanziaria italiana ed internazionale. Ma cosa ne pensano gli italiani della criptovaluta per eccellenza? Una recente indagine condotta da Wall Street Italia che sfrutta algoritmi di artificial intelligence, ha offerto una panoramica precisa delle opinioni e dei sentimenti condivisi tramite web e social network sul Bitcoin. Le analisi sono state condotte su più di 8.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “Bitcoin” ... Leggi su kronic (Di sabato 24 aprile 2021) Glihanno sempre più fiducia nei. A dimostrarloregistrati nel primo trimestre 2021in salita (pixabay)Per molti è considerato un vero e proprio bene rifugio. Ilè sempre più protagonista della scena finanziaria italiana ed internazionale. Ma cosa ne pensano glidella criptovaluta per eccellenza? Una recente indagine condotta da Wall Street Italia che sfrutta algoritmi di artificial intelligence, ha offerto una panoramica precisa delle opinioni e dei sentimenti condivisi tramite web e social network sul. Le analisistate condotte su più di 8.000 testi in lingua italiana riguardanti il tema “” ...

