GF Vip 5, Stefania Orlando punzecchia Matteo Salvini sull’utero in affitto: le accuse velate (Di sabato 24 aprile 2021) Si è conquistata l’affetto del pubblico di Canale 5 prendendo parte al Gf vip 5 e, in queste ore, è al centro dell’attenzione mediatica per un attacco sferrato indirettamente a Matteo Salvini e il suo partito, Lega, dicendosi favorevole alla pratica dell’utero in affitto. L’occasione dell’affondo è un commento social che l’ex gieffina ha pubblicato sull’ultimo intervento tv che il leader leghista ha rilasciato al Maurizio Costanzo Show. In qualità di ospite al noto show il leghista si è detto sostanzialmente contrario alle pratiche di adozioni e maternità surrogata delle famiglie arcobaleno. Un momento tv politico a cui è seguita la frecciatina social della Orlando che intanto si chiede come mai quando si parla di surrogazione si alluda alle sole coppie Lgbtq e non anche a quelle etero, come a voler accusare la ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 24 aprile 2021) Si è conquistata l’affetto del pubblico di Canale 5 prendendo parte al Gf vip 5 e, in queste ore, è al centro dell’attenzione mediatica per un attacco sferrato indirettamente ae il suo partito, Lega, dicendosi favorevole alla pratica dell’utero in. L’occasione dell’affondo è un commento social che l’ex gieffina ha pubblicato sull’ultimo intervento tv che il leader leghista ha rilasciato al Maurizio Costanzo Show. In qualità di ospite al noto show il leghista si è detto sostanzialmente contrario alle pratiche di adozioni e maternità surrogata delle famiglie arcobaleno. Un momento tv politico a cui è seguita la frecciatina social dellache intanto si chiede come mai quando si parla di surrogazione si alluda alle sole coppie Lgbtq e non anche a quelle etero, come a voler accusare la ...

marco_roma95 : @Carmennella_ Stefania andrà come ospite al grande fratello vip spagnolo #tzvip - Mariolino_22 : DEDDY COME TERMINATOR: riesce a fare fuori tre concorrenti salvandosi tutte e tre le volte peggio di Stefania Orlan… - zazoomblog : Stefania Orlando: l’ex concorrente del Grande Fratello Vip verso nuovi progetti in tv - #Stefania #Orlando:… - zazoomblog : Stefania Orlando e l’intimità col marito: “Dopo il GF Vip ci sono stati dei problemi timidezza ed imbarazzo” -… - zazoomblog : Stefania Orlando e l’intimità col marito: “Dopo il GF Vip ci sono stati dei problemi timidezza ed imbarazzo” -… -