Genoa Spezia 0-0 LIVE | annullato il gol di Pandev al VAR

(Di sabato 24 aprile 2021) Allo stadio Ferraris, il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio “Ferraris”,si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Calcio d’inizio Rotola il pallone a Marassi, inizia il derby ligure. 2? Ammonito Terzi Erroraccio nel controllo all’altezza del vertice sinistro della sua area,lo brucia ed il capitano spezzino deve abbatterlo; per Manganiello è solo giallo ma ha rischiato tantissimo. 6? Zappacosta va via a sinistra e calibra un cross al centro per la testa di Destro che arriva forse con un pizzico di ritardo e non riesce a ...

Serie A a ritmi forzati con la 33esima giornata a sole 48 ore dagli ultimi match del turno infrasettimanale . Oggi in campo alle 15, alle 18 Parma - Crotone e in serata Sassuolo - Sampdoria , rispettivamente in tv le prime due su Sky Calcio, e da Genova la diretta su Dazn. Il Cagliari ha dato uno scossone alla parte bassa della classifica, due vittorie consecutive per la squadra di Semplici e adesso la lotta salvezza coinvolge anche Benevento, Spezia, Genoa e Fiorentina ...Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Genoa-Spezia, match valevole per la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Allo stadio Marassi i padroni di casa trovano la rete ...