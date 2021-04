Genoa | scatto salvezza con Scamacca e Shomurodov Spezia | serve una svolta

(Di sabato 24 aprile 2021) Ildomina al Ferraris e batte 2 - 0 lo: decidono i gol dial 63' eall'85'. Entrambi erano partiti dalla panchina. In occasione della prima rete, Provedel non ...

La squadra di Ballardini conquista così tre punti fondamentali in chiave salvezza: ora ilè a quota 36, +8 sul Cagliari terzultimo.- SPEZIA 2 - 0 63' Scamacca, 86' Shomurodov(3 - 5 - 2): Perin; Masiello, Biraschi, Criscito; Goldaniga, Pjaca (63' Behrami), Badelj, Strootman (90'+1 Cassata), Zappacosta; Pandev (56' Scamacca), Destro (63' Shomurodov). All. Ballardini ...Il Genoa batte lo Spezia 2-0 nel derby ligure e compie un passo importante verso la salvezza. Parte forte la squadra di Ballardini, con un gol annullato a Pandev nel primo tempo per carica di Destro..Scatto salvezza del Genoa che vince il derby ligure contro lo Spezia nella gara delle 15 che ha aperto il 33^ turno di Serie A. La squadra di Ballardini riesce ad imporsi con il risultato di 2-0 matur ...