Enrico Babilio aderisce a Noi Campani | Ucci | “Sarà un nostro candidato”

(Di sabato 24 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Siamo molto soddisfatti di dare il benvenuto in ‘Noi’ all’architettouno dei nostri candidati nella prossima tornata elettorale cittadina“. A dichiararlo Gianfrancoe Paola Panella, rispettivamente segretario e presidente cittadino. “Professore associato di Scienza delle Costruzioni al Dipartimento di Struttura per Ingegneria ed Architettura della ‘Federico II’ di Napoli offrirà il suo prezioso contributo almovimento su diversi temi importanti e strategici per Benevento. La scelta del professore, già componente del Comitato di zona Santa Colomba/Luigi Sturzo – aggiungono i vertici cittadini – è avvenuta nel corso di un incontro in modalità telematica con il sindaco Clemente ...